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İngiltere bayrağı AB kurumlarından indirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında asılı olan İngiliz bayrağı indirildi.

İngiltere bayrağı AB kurumlarından indirildi

İngiltere’de yıllar boyunca büyük tartışmaların yaşandığı Brexit sürecinde sona gelindi ve Boris Johson’ın istediği oldu. İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldı. Bu neden dolayı 47 yıldır AB’ye üye olan İngiltere’nin Brüksel’de yer alan AB Konseyi binasında bayrağı indirildi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda ülkenin kuzeydoğu sahilindeki Sunderland kentinde seçmenin yüzde 61’i Brexit yönünde oy kullanmıştı.

HALK KUTLAMAK İÇİN LONDRA'DA TOPLANDI

İngiltere’nin yaklaşık 4 yıldır süren Avrupa Birliği çıkış serüveni, son saatlerini yaşıyor. Başbakan Boris Johnson’ın seçimleri kazanmasının ardından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı kesinleşirken, İngiliz halkı kutlama yapmak üzere sabah saatlerinde Parlamento binası önünde toplanmaya başladı.

Kutlamalara katılan Oliver Fally ise tutumlarının Avrupa Birliği’ndeki insanlara değil, tamamen Avrupa Birliği’ne olduğunu vurgularken, sözlerine ’’Özgürlük. Tek kelimeyle özgürlük. İtalyan, Alman veya Fransızlara karşı bir tutum değil bugün olan. Sadece Avrupa Birliği’ne karşı bir tutum ve karşı duruştur’’ şeklinde devam etti. İngiltere sokakları bugün sabah saatleri itibari ile bayraklarla donatılırken, birçok resmi bina İngiltere bayrağı rengine boyandı. Kutlamalar için sokaklara çıkan kalabalık ise yanlarında İngiltere bayrağı ve flamaları taşırken, süreçten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Kutlamalara katılan vatandaşlardan Elizbabeth Gray, durumdan memnun olduğunu belirtirken, ’’Brexit’e gittiğimiz için memnunuz. Bu olay ülkemiz için yeni bir başlangıç niteliğinde. Uzun bir süre boyunca bir hiç uğruna esir tutulduk. İlk olarak bu adım doğru bir karar, gerçekten çok heyecanlıyım. Gözle görülür bir şekilde yıllarca hatta daha uzun bir süre boyunca neler olduğunun farkındaydık. Umuyoruz ki Boris doğru olan şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Kutlamalara eşiyle birlikte katılan Robin Gray ise duygularını "30 yıl boyunca uluslararası ticaret ile ilgilendim. Bugün burada olduğum için çok memnunum. Çünkü bu ülkemiz için gerçekten güzel yeni bir başlangıç. Ben her zaman milliyetçi birisi olmuşumdur. Aslında yarın hiçbir şey değişmeyecek, katılmadan veya kurulmadan önce de biz geziyorduk. Bizim üstümüzde ülkemize haksız bir erişim hakkı vardı. İsteyen herkes sadece pasaportu ile gelebiliyordu" sözleriyle dile getirdi.

Kutlamaya katılan bir diğer kişi John Scott, "Sadece neyi tutup tutmayacağımıza biz karar vermek istiyoruz. Biz ırkçı insanlar değiliz. Irkçı değiliz. Global olmak istiyoruz, dünyanın geri kalanı ile beraber olmak istiyoruz, yeniden Afrika ile ticaret yapmak istiyoruz. Onların toplumuna yardım etmek istiyoruz. Belki onların bir topluluk oluşturmasına yardım edebiliriz. Bizim istediğimiz global şey de bu. Savaşa girmek yerine insanlara yardım etmek istiyoruz, bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler. Söylediğim gibi biz güçlü bir köprü olmak istiyoruz bunun ne kadar süreceğini bilemeyiz fakat bunu istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Avrupa Birliği Brexit

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