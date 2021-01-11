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İngiltere bir ayda 15 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor

11.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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İngiltere bir ayda 15 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor

İngiltere'de aşılamadan sorumlu bakan Nadhim Zahawi, Şubat ortasına kadar yaklaşık 15 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Ülkede günde 200 bin kişiye koronavirüs aşısı yapılıyor.Avrupa'da koronavirüs pandemisinden ağır ölçüde etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere aşı kampanyasına hız veriyor. İngiltere Sağlık Bakanı Nadhim Zahawi, Sky News kanalına yaptığı açıklamada gelecek ayın ortasına kadar öncelikle dört grupta yer alan 15 milyon kişinin aşı olmasını umduklarını söyledi. Zahawi, "Aşılamalar gerçekten artmaya başlıyor, günde 200 bine kadar ulaşarak geçen hafta harika bir iş çıkarttık" diye konuştu.

Bakan, Birleşik Krallık'ta toplam 15 milyonu bulan öncelikli dört kategorideki kişilere aşı teklif edeceklerini söyledi. Aşılanması planlanan kişiler yüksek risk grubunda olanlardan, yaşlılardan ve sağlık çalışanlarından oluşuyor.

İngiltere aşıda temponun yükseltilmesi için yedi yeni aşı merkezi bugün göreve başladı, hafta boyunca yeni merkezlerin de faaliyete girmesi planlanıyor. İngiltere, Biontech/Pfizer aşısına onay veren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Yetkili otoriteler, Oxford/AstraZeneca aşısına da geçen hafta onay verdi.

Dünya genelinde 90 milyon koronavirüs vakası

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 90 milyonun üzerine çıktı. Reuters'in veri analizine göre, Avrupa 25 milyon vaka ile dünya üzerinde pandemiden en ağır etkilenen bölge. Avrupa'yı 22 milyon 400 bin vaka ile Kuzey Amerika izliyor.

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ise dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Üniversitenin verileri, şu ana kadar 1 milyon 935 bin 60 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Reuters,dpa,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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