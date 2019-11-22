İngiltere, BM kararına rağmen Chagos adalarındaki sömürge yönetimini sürdürmekte kararlı

LONDRA (AA) - İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'ndaki sömürgeci yönetimine son vermeyi reddetti.

BM'nin İngiltere'nin Chagos Takımadaları'nı Morityus'a geri vermesi için tanıdığı süre bugün doldu. Ancak buna rağmen Londra hükümeti, sömürgeci yönetimine son vermeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İngiltere, 1814'ten beri sürekli İngiliz egemenliği altında olan İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İHOB) konusundaki egemenliğimizden hiç şüphe duymuyor. Morityus'un hiçbir zaman, İHOB üzerinde egemenliği olmadı ve İngiltere (Morityus'un) iddiasını tanımıyor." ifadelerine yer verildi.

- "Utanç verici bir şekilde"

Buna karşın ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, adaların devrinin reddedilmesinin BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Bu Muhafazakar Parti Hükümeti, utanç verici bir şekilde uluslararası hukukun üstünde olduğunu düşünüyor. Bir İşçi Partisi Hükümeti, sömürge yönetimine son verecek." açıklamasını yaptı.