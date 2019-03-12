Halen ülkede kayıtlı olarak faaliyet yürüten 5 adet "B737 Max" tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Açıklamada, "Henüz (Etiyopya'daki düşen uçağın) uçuş kayıt verileri elimizde olmadığı için ihtiyati bir tedbir olarak, bu tip yolcu uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesi, ayrılması ve hava sahası üzerinde uçmasının engellenmesi talimatı verilmiştir." denildi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, "B737 Max" tipi yolcu uçaklarının İngiltere hava sahasına girişinin, çıkışının ve hava sahası üzerinde uçmasının yasaklandığını açıkladı.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya ve Umman da "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.

Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da ise bazı hava yolu firmaları filolarında bulunan söz konusu tipteki uçakların seferden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

