İngiltere Borsasında Corona Döneminin Kazananları

"Sene başından bugüne, en iyi performans gösteren hisse senetlerine baktığımızda, gayet ilginç sonuçlar görüyoruz. Bir tanesi bunların, Polymetal; diğeri de Petropavlosk. Niye metal şirketleri burada para kazansın diyorsunuz, çünkü büyük oranda bu şirketler altın üreticisi. Tabii, altın fiyatları epey bir yükselişe geçti çünkü bütün küresel piyasalar baskı altına girdi, insanlar daha güvenli yatırım araçlarına yöneldi. Dolayısıyla altın ile birlikte bu şirketlerin hisseleri de bayağı ciddi oranda değer kazandı. Öte yandan, London Stock Exchange, yani borsanın şirketi ki oda FTSE, yüzde bir şirket olarak hisse senedi alınıyor, satılıyor ve bunun dışında da yine CMC grup bunlar finansal web siteleri, kendiniz girip yatırım yapabiliyorsunuz. Londra Borsası’ndan da herhangi bir hisse senedi alıp satabiliyorsunuz.’’

"Kısıtlamalar kalksa dahi durum değişmeyebilir"

İngiltere’nin işveren örgütlerinden Institute of Directors, yaptığı araştırma sonucunda, şirketlerin yüzde 40’ının kısıtlamalar kalksa dahi şimdiki pozisyonda kalacağı sonucuna ulaştığını açıkladı. İşveren örgütünün politika yöneticisi Edwin Morgan, “Kısıtlamalarla çok az iş eskisi gibi devam edebildi, edemeyenler de kendilerine, şimdinin ‘yeni normal’ine dönüşen yeni yollar çizdiler” diye konuştu.

"İlaç, sağlık ve online perakende şirketleri kazançlı çıkacak"

Kaan Nazlı, bu dönemde en kazançlı çıkan ya da çıkması beklenen sektörlerle ilgili değerlendirmelerine şöyle devam ediyor:

"Piyasalar çok ciddi bir şok geçirdi. Burada, tabii fiyatlar çok düştü fakat fiyatların düşmesi demek aslında, yine alım-satım olması demek çünkü o düşük fiyatlardan satım oluyor ve bu da demek oluyor ki, ne kadar hareketlilik varsa piyasada bundan değer sağlayan şirketler bunlar. Üçüncü olarak bir trend olarak tabii bekleyeceğimiz üzere yine ilaç endüstrisinde bazı şirketlerin başarılı olduğunu görüyoruz. Hikma Pharmaceuticals bunlardan bir tanesi. Genelde, yine şu ana kadar iyi performans göstermemiş ama iyi performans göstereceği düşünülen bir şirket, Spire International. Bu, bir özel hastane şirketi. Şu ana kadar, genelde biliyorsunuz İngiltere’de devlet sigortası en ön planda, özel sigorta ile gidilebilen bir hastane olarak çok ciddi bir performans yakalayamamış; fakat görünen o ki, bu dönemde NHS’in üzerindeki baskı artınca, ulusal sağlık sisteminin üzerindeki baskı, bu daha çok özel firmalar ile işbirliği içine girmesini gerekli kılmış. Dolayısıyla o da en azından önümüzdeki günlerde parlak gözüken bir şirket. Onun dışında da OCADO, sipariş ile ev ihtiyaçlarınızı alabildiğiniz, yeme içme gıda ihtiyaçlarınızı alabildiğiniz bir firma; yani bir yandan da bir online süpermarket. O da çok başarılı ve yine tabii ki Just Eat. Bu da tamamıyla yemek sipariş edebildiğiniz bir internet sitesi. Bunlar şu döneme kadar başarılı olmuş ve herhalde önümüzdeki dönemde, tabii altın ve piyasa ile ilgili olanlar ayrı, ama önümüzdeki dönemde hem ilaç endüstrisinde, hem de bu şekilde online perakende şirketleri iyi olacağı için, bu performansın biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz.''