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İngiltere Brexit Gölgesindeki Genel Seçimlerde Sandık Başında

12.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

İngiltere’de halk erken genel seçimlerde oy kullanmak adına bugün sandık başına gidiyor

İngiltere Brexit Gölgesindeki Genel Seçimlerde Sandık Başında

İngiltere’de halk erken genel seçimlerde oy kullanmak adına bugün sandık başına gidiyor. Bu seçimin sonucunda ortaya çıkacak hükümetin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı anlamına gelen Brexit sürecini de nihayete erdirmesi umuluyor.

Bu çerçevede mevcut Başbakan Boris Johnson kampanyasını Brexit üzerine kurdu ve slogan olarak da “Brexit’i yapalım” ifadesini kullandı. Johnson kampanyası boyunca, mecliste çoğunluk elde edebilmesi halinde, 31 Ocak tarihi itibariyle İngiltere’yi, AB’den çıkarmak adına baskı oluşturabileceğini ve çıkış anlaşmasını meclisten geçirebileceğini savundu.

Johnson’ın rakibi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’se, seçimi kazanması halinde Brexit konusunda bir referandum daha yapacağını ve halka, halen daha AB’den çıkmak isteyip istemediklerini soracağını söyledi.

Johnson, eski Başbakan Theresa May’in, AB’den çıkış anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramaması üzerine istifa etmesi sonucu, Temmuz ayında başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Yapılan son anketler Boris Johnson’un önde gittiğini gösterse de son günlerde ikili arasındaki yarışın hararet kazandığı gözlemleniyor. Seçimin resmi sonuçlarının Cuma günü belli olması bekleniyor.

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