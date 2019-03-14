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İngiltere, Brexit için AB’den erteleme talep edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan oylamada, milletvekilleri Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği’nden (AB) Brexit’in tarihinin ertelenmesini talep etme kararı aldı.

İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan oylamada, milletvekilleri Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği’nden (AB) Brexit’in tarihinin ertelenmesini talep etme kararı aldı. Alınan karara göre 29 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen Brexit’in ertelenmesi için AB üyesi diğer 27 ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

12 Mart tarihi itibariyle başlayan Brexit oylamaları, İngiltere’de yaşayanlar için daha da karmaşık bir hale geldi. Dün gerçekleştirilen oylamada İngiliz Parlamentosu anlaşmalı bir şekilde Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını 149 oy ile reddetmişti. Bugün yapılan oylamada ise Parlamento, Brexit tarihinin ertelenmesi için Avrupa Birliği’ne (AB) talepte bulunma kararını aldı.

Gerçekleştirilen oylama sonucu İngiliz milletvekilleri Brexit kararın ertelenmesi yönünde oy kullandı. Toplamda 614 oy kullanılırken, 412 oya karşı 202 kullanıldı. Bu sonuca göre İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını ertelemek istediğini resmi olarak kesinleştirdi. 29 Mart gerçeklemesi beklenen Brexit’in ertelemesi için 27 Avrupa ülkesinin onayı gerekirken, Avrupa Parlementosu’ndan İngiltere’nin neden erteleme isteği yönünde bir savunma yapması isteneceği ön görüler arasında yerini alıyor.

Parlemento, Salı günü İngiltere ile AB arasında uzlaşmaya varılan son Brexit anlaşmasını bir kez daha reddetmiş, Çarşamba günü ise İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmıştı.
Bu hafta İngiliz Parlamentosu’nda oylanan önergeler ise şu şekilde:
İngiltere Parlemantosu erteleme oylamasından önce yeniden referanduma gidilmesi önergesini oyladı. Brexit için 2. kez Brexit referandumuna gitme önergesi 334 ret, 85 kabul oyuyla reddedildi.
Ertelemenin sadece 30 Haziran’a uzatılması, daha fazla ertelemenin yapılmaması hakkındaki önerge de 314’e 311 oyla reddedildi.
Milletvekillerinin Brexit çalışmalarına tamamen girmeleri ve bağlayıcı oy hakkına sahip olmaları üzerine hazırlanan önerge ise 314’e karşı 312 oyla reddedildi.

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