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İngiltere, Brexit'in ertelenmesini resmen kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "Parlamentonun buna da (erken seçim teklifi) direnmesi durumunda, AB üyesi ülkelerden 31 Ocak'ın ardından Brexit'in bir daha ertelenmemesini isteyeceğim"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta Brexit'in 3 ay daha ertelenmesini kabul ederken, üye ülkelerden başka bir ertelemenin olmamasını isteyeceğini belirtti.

Johnson, mektubunda, İngiliz hükümetinin istemesine rağmen, yasal zorunluluk gereği AB'den yeni bir erteleme istediğini kaydetti.

Bu "istenmeyen" erteleme kararının hem İngiliz demokrasisine hem de İngiltere'nin AB ile olan ilişkilerine zarar verdiğini savunan Johnson, parlamentonun mevcut durumda Brüksel'le olan anlaşmayı, Brexit'i daha da erteleme imkanını elde etmeden kabul etmeyeceğinden korktuğunu ifade etti.

Johnson, bu nedenle erken seçime gidip sorunu çözecek yeni bir parlamentonun oluşmasını istediğini vurgulayarak, "Ancak, parlamentonun buna da direnmesi durumunda, AB üyesi ülkelerden 31 Ocak'ın ardından Brexit'in bir daha ertelenmemesini isteyeceğim. Bu, parlamentonun üyeliğimizi tekrar tekrar uzatmasının önüne geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson, AB'yle vardığı anlaşmanın parlamentoda görüşülmesi nedeniyle, yasalar gereği AB'den Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenmesini istemeye mecbur kalmıştı. AB üyesi ülkeler de bu talebe onay vermişti.

İngiliz Başbakan, erteleme kararı alınmadan önce sürekli olarak İngiltere'nin anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını söylüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere

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