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İngiltere Brexit'ten sonra sınır denetimlerini yoğunlaştırmayı planlanıyor

20.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

İngiltere Brexit'ten sonra sınır denetimlerini yoğunlaştırmayı planlanıyor.

İngiltere Brexit'ten sonra sınır denetimlerini yoğunlaştırmayı planlanıyor

Başbakan Johnson'ın Brexit anlaşmasında değişiklik önerisi ise Avrupa Konseyi tarafından reddedildi.Birleşik Krallık'ta Boris Johnson liderliğinde kurulan yeni hükümet, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinin tamamlanmasından sonra AB'nin göç ve yerleşim düzenlemesini uygulamadan kaldırarak, sınır denetimlerini sertleştirmeyi planlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ve adil bir göç sisteminin uygulamaya geçirileceği ifade edildi. Açıklamada, yeni göç düzenlemesinde ülkeye yerleşmek isteyenlerin kökenlerine değil yeteneklerine bakılarak, daha çok ülkeye sunacakları katkının dikkate alınacağı ifade edildi.

Halen İngiltere'de yaşayan AB vatandaşı göçmenlerin ise Brexit'in yaşama geçmesi öngörülen 31 Ekim'den itibaren 2020 yılının sonuna kadar oturma izni başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın planına tepkiler de geldi. Britanya Ticaret Odası Genel Müdürü Adam Marshall hükümetin planını eleştirdi. Britanyalı şirketlerin daha önceki Theresa May hükümetinin yedi ay önce açıkladığı anlaşmasız çıkış şartlarına göre stratejilerini belirlediklerini ifade eden Marshall, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi belirlenen tarihe sayılı günler kala herşey havada kaldı" ifadesini kullandı.

Tusk, Başbakan Johnson'ın önerisini reddeti

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasında değişiklik yapılması önerisini reddetti.

Başbakan Johnson, Tusk'a yazdığı mektupta AB'den çıkış anlaşmasında değişiklik yapılmasını isteyerek, anlaşmanın tartışmalı "backstop" (tedbir) maddesini iptal etmek edilmesini önermişti. Tusk, bugün yaptığı açıklamada, "İrlanda Adası'nda katı sınırların oluşmasından kaçınmak için başka bir alternatif bulunana kadar Backstop bir güvence” dedi. Tusk, "Backstop mekanizmasına karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif önerisinde bulunmayanlar aslında kabul etmek istemeseler de, sınırların yeniden oluşmasını destekliyorlar” ifadesini kullandı.

"Backstop", Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık’ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

dpa,Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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