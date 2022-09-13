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İngiltere bu haberi konuşuyor! Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddia edildi

13.09.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından yaşananlar tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Öte yandan İngiltere basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin en az 6 milyar sterline mal olacağı ülke gündemine oturdu.

İngiltere bu haberi konuşuyor! Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddia edildi

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin milyonlarca sterline mal olduğu iddia edildi. Halka açık olarak yapılacak devlet cenazesinin cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilen resmi tatiller, yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi giderlerle İngiltere ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağı öne sürüldü.

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EN AZ 6 MİLYAR STERLİN

Evening Standards gazetesinde yer alan habere göre, halka açık olarak düzenlenen devlet cenazelerinin kamu tarafından finanse edildiği ve milyonlarca sterline mal olduğu ifade edilirken, Evening Standards Avam Kamarası kaynaklarına göre, Kraliçe II. Elizabeth'in annesinin 2002'deki yapılan cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon sterline mal olduğunu, yalnızca polis ekiplerine 4.3 milyon sterlin harcandığını belirtti. 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon sterlin arasında olduğunu bildirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağı öne sürüldü.

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CENAZENİN BUGÜN BUCKINGHAM SARAYI'NA GÖTÜRÜLMESİ PLANLANIYOR

Kraliçe'nin devlet cenazesi, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile evlendiği Westminster Abbey'de gerçekleşecek. 19 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek törene ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere dünya liderleri ve politikacıları katılacak. Cenazenin bugün 17.00'de Ediburgh'taki Aziz Giles Katedrali'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülmesi planlanıyor.

Cenazeden sonra Kraliçe'nin tabutu Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anıt Şapeli'nde toprağa verilecek. Burada Kraliçe'nin babası Kral 6. George, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite vs kış kardeşi Prenses Margaret'in mezarları yer alıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Kraliçe Elizabeth
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