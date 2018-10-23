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İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Hierapolis Antik Kenti'ni ve Pamukkale'yi gezdi.

İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okudu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Hierapolis Antik Kenti'ni ve Pamukkale'yi gezdi. Antik tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini İzmir Marşı okuyarak test etti.
Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Denizli programı kapsamında son olarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. İlk olarak Cehennem Kapısı olarak bilinen Mitolojik Dönemin yer altı tanrısı Hades'in tapınağını inceleyen büyükelçilere arkeologlar tarafından kentin tarihi hakkında bilgi verildi. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken büyükelçiler daha sonra antik tiyatroya geçti.
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN İZMİR MARŞI
Tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini Türkçe İzmir Marşı okuyarak test etti. Türkçesiyle İzmir Marşı'nı güzel okuyan Chilcott'ı meslektaşları alkışlayarak tebrik etti. Gazetecilerin marşın ne anlama geldiğini sorması üzerine Büyükelçi Chilcott, "Marşı Türkiye'de bulunduğum zamanda öğrendim. Marşı çok seviyorum, İzmir'e saldırıyı ve Atatürk'ün İzmir'i kurtarma operasyonudur" dedi.
ANTİK TİYATRODAN KANSER TEDAVİSİ GÖREN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİNE SELAM GÖNDERİLER
Antik tiyatroda hatıra fotoğrafları çektiren büyükelçiler, ülkesinde meme kanseri tedavisi gören Finlandiya Büyükelçisi Päivi Kairamo'ya el sallayıp İngilizce 'Seni özledik' diyerek video gönderdi. Büyükelçiler, antik tiyatronun ardından beyaz travertenlere girdi. İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile bazı büyükelçiler ayakkabıları çıkarıp, travertenlere indi sıcak suyun tadını çıkardı. Denizli gezi programı sona eren büyükelçiler, daha sonra uçakla Denizli'de ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okuduİngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okuduİngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okuduİngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okudu

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