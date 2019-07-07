İngiltere Büyükelçisi’nden Trump’a ‘İşlevsiz’ Nitelemesi

İngiliz The Mail gazetesi İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un Başkan Donald Trump’la ilgili basına sızan gizli yazışmalarını yayınladı.

Basına yansıdığı kadarıyla Darroch Trump’ı “uygunsuz” ve “işlevsiz” olarak niteliyor.

Gazeteye göre Darroch Trump’ı güvensizliğe yol açan “yetersiz” biri olarak da tanımlıyor.

Gazetedeki habere göre Büyükelçi, bu yönetimin daha normal olacağına inanmadığını da kaydediyor.

Haberin kamuoyuna yansımasının ardından İngiliz hükümeti soruşturma başlattı.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat sorumluların soruşturulması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray’dan olaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir yorum gelmezken, İngiltere’de herhangi bir yetkili haberi yalanlamadı.

