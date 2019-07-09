'İngiltere Büyükelçisiyle Artık İşimiz Olmayacak’

Başkan Donald Trump, hakkında sarf ettiği sözleri basına sızdırılan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’la ilgili ‘’Kendisiyle işimiz olmayacak’’ dedi. Trump, Darroch’a arka çıkan İngiltere Başbakanı Theresa May’e de Brexit üzerinden yüklendi.
Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, May ve temsilcilerinin İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde büyük bir karmaşa yarattıklarını söyledi ve ‘’Ona bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlattım ama o başka bir yolu seçmeye karar verdi" dedi.
Trump sözlerine, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama ABD’de kendisinden hoşlanılmıyor ve hakkında iyi düşünülmüyor. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. Harika Birleşik Krallık için iyi haberse kısa sürede yeni bir başbakana kavuşacak olmaları’’ şeklinde devam etti.
Başkan Trump Twitter mesajında İngiliz büyükelçi için "çok aptal ve sersem" ifadelerini de kullandı.
Trump, geçen ay İngiltere'ye düzenlediği devlet ziyaretinde en fazla Kraliçe 2. Elizabeth'ten etkilendiğini de sözlerine ekledi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin Pazar baskısında yayımlanan yazışmalarda Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadeleri yer almıştı. Darroch Trump’ı “uygunsuz” ve “işlevsiz” olarak nitelemişti.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsüyse, büyükelçilerin görevde bulunduğu ülkelerin siyaseti hakkında dürüst ve yalın değerlendirmeler yapmakla yükümlü olduğunu ancak bu değerlendirmelerin İngiliz hükümetinin görüşlerini yansıtmak zorunda olmadığını belirtmişti. Sözcü, Başbakan May’in Büyükelçi Kim Darroch’a güveninin tam olduğunu vurgulamıştı.
Trump ile Brexit, İran nükleer anlaşması ve daha birçok konuda ters düşen Theresa May, Temmuz sonunda başbakanlık görevinden ayrılacak. Ancak Washington Büyükelçisi’nin yazışmalarının sızdırılması, 31 Ekim’de AB’den ayrıldıktan sonra ABD ile büyük bir ticaret anlaşmasına imza atmayı uman İngiltere’yi sıkıntıya soktu.
Öte yandan Washington’u ziyaret eden İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ile yapacağı görüşmede sızan yazışmalar nedeniyle özür dileyeceğini söyledi.
Yazışmaların nasıl sızdırıldığıysa hala bir muamma. Bu işin sorumlularının ciddi sonuçlarla karşılaşacağını ifade eden İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, soruşturmada Rusya gibi hasmane ülkelerden bir siber saldırı olduğu yönünde bir kanıt görmediklerini söyledi.
İki ay önce Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’in İngiltere’de gizli bir hükümet toplantısından bilgi sızdırdığı iddialarına yönelik soruşturma İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson’ı koltuğundan etmişti. Başbakan Theresa May, sızıntı konusunda Savunma Bakanı’nın sorumluluğu olduğuna dair inandırıcı deliller bulunduğunu belirtmiş, Williamson’sa bu iddiayı reddetmişti.
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