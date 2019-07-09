'İngiltere Büyükelçisiyle Artık İşimiz Olmayacak’

Başkan Donald Trump, hakkında sarf ettiği sözleri basına sızdırılan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’la ilgili ‘’Kendisiyle işimiz olmayacak’’ dedi. Trump, Darroch’a arka çıkan İngiltere Başbakanı Theresa May’e de Brexit üzerinden yüklendi.

Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, May ve temsilcilerinin İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde büyük bir karmaşa yarattıklarını söyledi ve ‘’Ona bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlattım ama o başka bir yolu seçmeye karar verdi" dedi.

Trump sözlerine, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama ABD’de kendisinden hoşlanılmıyor ve hakkında iyi düşünülmüyor. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. Harika Birleşik Krallık için iyi haberse kısa sürede yeni bir başbakana kavuşacak olmaları’’ şeklinde devam etti.

Başkan Trump Twitter mesajında İngiliz büyükelçi için "çok aptal ve sersem" ifadelerini de kullandı.

Trump, geçen ay İngiltere'ye düzenlediği devlet ziyaretinde en fazla Kraliçe 2. Elizabeth'ten etkilendiğini de sözlerine ekledi.