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İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

17.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda "soykırım sınırına yaklaşıyor" değerlendirmesini yapan İngiliz hükümeti, Pekin’e BM temsilcisinin Sincan’a girmesine izin verme çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık hükümeti Çin'e, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'den Sincan konusunda daha fazla şeffaflık göstermelerini istedi. "Çin tüm bunların Batı'nın uydurduğu yalanlar olduğunu ve İngiltere'nin bu grubun başını çektiğini söylüyor" diye konuşan Raab, "Bizim söylediğimiz şu: Eğer bu suçlamaları, iddiaları ve raporları reddediyorsanız, her şeyi açığa kavuşturmanın bir yolu var. BM İnsan Hakları Komiseri'nin bu tesisleri ziyaret etmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

SOYKIRIM SUÇLAMASI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab geçen hafta, Sincan bölgesinde Müslüman Uygurların zorla çalıştırılması vasıtasıyla üretilen ürünlere karşı ithalat kontrolü getirdiklerini açıklamıştı.

Londra, Çin'i, Uygurlara karşı "dehşet verici" insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçluyor.

Bakan Raab, Sincan'daki kampları sert bir dille eleştirmişti. Raab, "Orada yaşananların soykırım sınıfına girip girmediğinin bir mahkeme tarafından belirlenmesi gerekiyor. Ancak çıta oldukça yüksek. Ve açık konuşmak gerekirse, insan haklarını soykırım sınırının altında istismar eden ülkelerle serbest ticaret müzakerelerinde bulunmamamız gerekiyor" demişti. Raab'ın sözleri, Çin ile geçen ay özel yatırım anlaşmasına varan Avrupa Birliği'ne (AB) karşı eleştiri olarak değerlendiriliyor.

Çin ise, Londra'nın ithalat kontrolü kararına karşılık, Birleşik Krallık'a içişlerine karışmaktan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Çin'in "yeniden eğitim kampları" adını verdiği söz konusu kamplarda en az bir milyon Uygur'un tutulduğunu belirtiyor.

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