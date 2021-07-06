İngiltere Corona Kısıtlamalarını Kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin bu ay içerisinde Corona virüsüyle bağlantılı kısıtlamaları kaldırmasından sonra İngilizler’in iç mekanlarda maske takmalarının yasal zorunluluk olmayacağını açıkladı.

İngiltere’de normalleşme sürecinin yol haritasına ilişkin ayrıntılar paylaşan Johnson, pandemi nedeniyle uygulanan son sınırlamaları 19 Temmuz’da kaldırmayı planladıklarını belirtti. Johnson, delta varyantı nedeniyle Corona virüsü vakalarındaki artışa rağmen bu planın hala geçerli olduğunu ancak yeniden açılma konusunda nihai kararın gelecek hafta verileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, sosyal mesafe zorunluluğunun da sona ereceğini ancak işletmelerin kendilerinin sosyal mesafe ve maske kuralı uygulayabileceğini kaydetti.

Londra’da düzenlediği basın toplantısında Johnson, “Yasal kısıtlamaları kaldıracağız ve halkın virüsle nasıl başa çıkacakları konusunda eldeki bilgilere dayanarak kendi kararlarını almalarına olanak tanıyacağız” dedi.

Hükümetin getirdiği kısıtlamaların kaldırılmasının ardından enfeksiyon ve ölümlerin muhtemelen artacağını da ifade eden Johnson, “COVID’den kaynaklı daha fazla can kaybına maalesef kendimizi hazırlamalıyız” dedi.

