İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından yaratılan Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi.

İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.

Bu arada Avrupa'daki denetleyici kuruluşun ise Aralık sonuna kadar bir karara varılamayabileceğini açıkladığı, bunun da Avrupa genelindeki aşılama programlarının 2021'den önce başlayamaması anlamına geldiği belirtiliyor.

MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Pfizer aşısının son denemelerine ait verileri daha yeni incelemeye başladı. EMA dün Pfizer ve benzer bir aşı üreten ABD'li şirket Moderna'nın nihai verilerini aldığını duyurmuştu.

EMA, kararını en geç 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü toplantıda vereceğini açıkladı.