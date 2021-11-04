İngiltere Covid-19 İlacına Onay Verdi

İngiltere, Amerikan ilaç firması Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Biotherapeutics'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacına onay veren ilk ülke oldu.

İngiltere'de ilaç denetiminden sorumlu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Dairesi (MHRA), molnupiravir adı verilen ilacın pozitif Covid-19 test sonucu alınmasından sonra en kısa zamanda ve hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını izleyen beş gün içinde alınmasını tavsiye etti.

Molnupiravir, Covid-19'u tedavi etmek için ağız yoluyla alınan ilk onaylı ilaç. İlacın ABD'de de önümüzdeki dönemde onay almasına yeşil ışık yakılması bekleniyor. ABD'li sağlık danışmanları, bu ay içinde toplanarak molnupiravirin onay alıp almayacağını oylayacak.

İngiltere'de Lagevrio ticari adıyla piyasaya sürülecek olan ilaç, erken aşamada alındığında Covid-19'u ağır geçirme riski olanlarda ölüm ya da hastaneye yatışı yarı yarıya engellediğini gösteren verilerin geçen ay yayınlanmasından bu yana yakından izleniyordu.

İngiliz hükümeti ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), molnupiravir tedavisinin hastalara nasıl eriştirileceğini yakında belirleyecek.

İngiltere, geçtiğimiz ay 480 bin molnupiravir kürü satın almak için Merck'le anlaşma imzalamıştı.

Merck'den yapılan açıklamada bu yılın sonuna kadar 10 milyon kür imal edilmesinin beklendiği, 2022'de en az 20 milyon kür imal edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Amerikan ilaç firması Merck'ün hisseleri, piyasaların açılmasından önce yüzde 2,1 oranında değer kazanarak hisse başına 90,54 dolara yükseldi.

