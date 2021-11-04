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İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin verdi

04.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral Molnupiravir adlı ilacın kullanımına izin verdi.

İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin verdi

İngiltere Covid-19'un tedavisi için geliştirilen ilacın kullanımına onay veren ilk ülke oldu. İngiltere İlaç ve Sağlıklı Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada ilacın Covid-19'u hafif geçiren hastalarla orta şiddette geçiren hastalarda kullanılmasına izin verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada antiviral Molnupiravir adıyla bilinen Lagevrio adlı ilacın hafif ve orta derecede seyreden Covid-19 hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğu belirtildi.

İlaç oral (ağızdan) kullanım için onay alan dünyanın ilk antivirali olma özelliğine sahip.

Ridgeback Biotherapeutics ve Merck Sharp& Dohme şirketleri tarafından geliştirilen ilaç virüsün çoğalmasını engelliyor ve böylece hastalığın ağır seyirde geçmesini engelliyor. Klinik araştırmalara göre ilaç, pozitif çıkan testten sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde alındığında etkili oluyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid gazetecilere yaptığı açıklamada ilacın onay almasını, "Ülkemiz için tarihi bir gün. Çünkü Birleşik Krallık şu anda dünyada Covid-19'a karşı evde alınabilecek bir antiviral ilacı onaylayan ilk ülke" dedi. Bakan ilacın risk grubundaki hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için "çığır açıcı" nitelikte olduğunu söyledi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, 20 Ekim'de ABD'li ilaç devi Merck'ten 480 bin doz Molnupiravir sipariş ettiğini açıklamıştı. İlaç AB ve ABD'deki yetkili daireler tarafından da kullanım için inceleme sürecinde. Merck, Molnupiravirin kullanım izni alması halinde bir milyon 700 bin doz satın almayı planlayan ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerle de anlaşmalar imzalamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Ekim sonunda Molnupiravir'in kullanılmasının incelendiğini açıklamıştı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de ilacın kullanımına yönelik izin sürecini başlattı. EMA, Molnupiravir'in yanı sıra Covid-19 tedavisi için yedi ilacı daha inceliyor.

AB, Amerikan Gilead şirketinin ürettiği Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde kullanılmasına Temmuz 2020'den bu yana izin veriyor. Ancak ilaç sadece ağır Covid-19 hastaları gibi belirli bir grup için kullanılıyor. Bu ilaç hastalara damar yoluyla veriliyor.

dpa, AFP, HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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