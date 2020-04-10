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İngiltere’de 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

İngiltere’de 101 yaşındaki Keith Watson, koronavirüsü (Covid-19) yendi.

İngiltere’de 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

İngiltere’de 101 yaşındaki Keith Watson, koronavirüsü (Covid-19) yendi. Watson, İngiltere’de koronavirüs yenen en yaşlı kişi oldu.

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Redditch kasabasında bir huzurevinde yaşayan 101 yaşındaki Keith Watson, İngiltere’de koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Waston, bacağını inciltmesinin ardından hastaneye başvurdu. Hastanede ateşi çıkan Waston'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktI. Waston daha sonra tedaviye altına alındı.İki haftalık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Waston tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. İngiliz medyası, Watson’ın İngiltere’de koronavirüsü yenen en yaşlı kişi olduğunu duyurdu. Taburcu olan Watson, huzurevine geri döndü.

RİSK GRUBUNDAKİLERİN İYİLEŞMESİ UMUT IŞIĞI OLDU

Koronavirüs salgınında risk grubu olarak bilinen 65 yaş üzeri insanların hastalığı yenmesi sağlık çalışanlarına da umut oldu. Dünya genelinde koronavirüsü yenen en yaşlı insanlar olarak bilinen kişiler ise şunlar: "ABD’de 104 yaşındaki Bill Lapschies, Çin’de 103 yaşındaki Zhang Guangfen, Hollanda’da 107 yaşındaki Cornelia Ras, İran'da 103 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın, İtalya’da 102 yaşındaki Italica Grondona ve Güney Kore’de 96 yaşındaki bir kadın."

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 65 bin 77 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 978’e yükseldi.


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