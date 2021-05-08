İngiltere’de 108 yıllık menü şaşkına çevirdi: Ürkütücü bir durum

İngiltere’nin Liverpool kentindeki bir kafenin restorasyonu esnasında 108 yıl öncesine ait bir menü bulundu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde faaliyet gösteren “Yamen” adlı kafenin çok kültürlü bir mutfağı olduğu ve Liverpool’un en gözde mekanlarından biri olduğu ifade edildi.
15 Ocak 1913 Çarşamba tarihli ve "Yamen Kafe ve Çay Odaları" adlı menü, geçtiğimiz hafta Liverpool'un merkezinde yer alan Bold Street'teki Leaf adlı kafenin kirişlerinde keşfedilen bir dizi tarihin eserin yalnızca biri. Restoranın kirişlerinde ayrıca "Yamen" adının işlendiği bir garson şapkası, iskambil oyunu talimatları ve çeşitli şişeler de bulundu.
Leaf'in kurucusu ve sahibi Natalie Haywood CNN’e yaptığı açıklamada, Leaf'in selefi gibi özel çaylar sattığı göz önüne alındığında keşfin "akıllara durgunluk verdiğini" ve biraz ürkütücü olduğunu söyledi.
Haywood, eşyaların daha önce ofis alanı olarak kullandığı ve özel bir etkinlik alanına dönüştürülmekte olan asma katın kirişlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu menü 108 yıl öncesinden tavandan düşürek geldi. Kesinlikle inanılmaz bir durum” dedi.
Bununla birlikte zamanda yolculuk eden menüde listelenen yiyecek ve içecekler arasında İrlanda yahnisi, Galli püresi, tatlı ekmek ve bezelye, ıstakoz, spagetti, Rus, Hint ve Çin çayı, dana eti, limonata, dilbalığı ve muzlu börek yer alıyor.
Menüye ilişkin yorum yapan Haywood, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce servis edilen yemeğin kalitesi ve standardı o kadar ileri ki, Yamen Liverpool'un en gözde mekanı olmalı. Bold Street’in artık 'bohem' bir havası var ama 1900'lerde, Londra’da kadar ‘özel’ bir alandı” yorumu yaptı.
Diğer taraftan Haywood, menüdeki geniş mutfak çeşitliliğinin, restoranın Liverpool'un hareketli bir deniz şehri olduğu bir dönemde faaliyet gösterdiğine işaret ettiğini sözlerine ekledi:
"O zamanlar Liverpool çok zengindi ve dünya deniz trafiğinin büyük bir yüzdesi limandan geçiyordu. Çok kültürlü ve şanlı bir geçmişimiz oldu ve bence bu, bir şehir olarak işlerin mutfak tarafında ileriye dönük düşündüğümüzü gerçekten kanıtlıyor" dedi.
Öte yandan, Haywood, kafeye ve eserlere biraz ışık tutmaya yardımcı olmak için yerel tarihçilere bir çağrı yaptığını ve onları nasıl kullanacağına dair tavsiyeler için bir sanat galerisiyle temasa geçtiğini söyledi.
Ayrıca Haywood, böyle bir durumda bırakıldıkları için, eşyaların gelecekte birinin keşfetmesi için "kasıtlı olarak" bırakılmış olabileceğine inandığını açıkladı. Kafe sahibi, bulunan eşyaları sergilemeyi plandığını ve menüye 108 yıl öncesinde iki yemeği ekleyeceğini söyledi: İrlanda yahnisi ve Galli püresi.