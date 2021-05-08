İngiltere’de 108 yıllık menü şaşkına çevirdi: Ürkütücü bir durum

İngiltere’nin Liverpool kentindeki bir kafenin restorasyonu esnasında 108 yıl öncesine ait bir menü bulundu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde faaliyet gösteren “Yamen” adlı kafenin çok kültürlü bir mutfağı olduğu ve Liverpool’un en gözde mekanlarından biri olduğu ifade edildi.

15 Ocak 1913 Çarşamba tarihli ve "Yamen Kafe ve Çay Odaları" adlı menü, geçtiğimiz hafta Liverpool'un merkezinde yer alan Bold Street'teki Leaf adlı kafenin kirişlerinde keşfedilen bir dizi tarihin eserin yalnızca biri. Restoranın kirişlerinde ayrıca "Yamen" adının işlendiği bir garson şapkası, iskambil oyunu talimatları ve çeşitli şişeler de bulundu.

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN ÜRKÜTÜCÜ BİR DURUM"

Leaf'in kurucusu ve sahibi Natalie Haywood CNN’e yaptığı açıklamada, Leaf'in selefi gibi özel çaylar sattığı göz önüne alındığında keşfin "akıllara durgunluk verdiğini" ve biraz ürkütücü olduğunu söyledi.

Haywood, eşyaların daha önce ofis alanı olarak kullandığı ve özel bir etkinlik alanına dönüştürülmekte olan asma katın kirişlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu menü 108 yıl öncesinden tavandan düşürek geldi. Kesinlikle inanılmaz bir durum” dedi.