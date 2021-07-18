İngiltere'de 2 bin yıllık taş oyması penis heykeli bulundu! Yaklaşık 28 santimetre

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde Roma işgali döneminden kalma taş oyması penis heykeli bulundu.

Erkeklik organını resmetme insanlık tarihinin çok daha eski dönemlerine uzanan bir gelenek. Roma’da ‘fallus’ adı verilen bu eserler, gücün önemli bir imgesi olarak görülüyordu ve şans getirdiğine inanılıyordu.

Yaklaşık 28 santimlik penis oymasının bulunduğu yol çalışmalarıyla eş bir şekilde yürütülen kazılar, 2014-2018 arasında düzenlendi. Ancak bulunan tüm nesnelerin analiz işleminin sona ermesi daha uzun sürdü.

ÇANAK ÇÖMLEK GİBİ BİRÇOK EŞYA DA BULUNDU

62 bin nesne arasında taş oyma penisin yanı sıra, Akdeniz’den getirilmiş çanak çömlekler, şamfıstığı, tütsüler ve sanat eserleri yer aldı.

Independent’ın haberine göre Catterick kasabasında tespit edilen kalıntıların, MS 43-84 yılları arasındaki Roma işgali dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Tüm eserler şimdilik York’taki Yorkshire Müzesi’nde tutulacak. Uzmanlar, ortaya çıkan koleksiyonun Romalılar tarafından kurulan kasabalarla ilgili olarak şimdiye kadar tespit edilmiş önemli bilgileri içerebileceği görüşünde.

Arkeolojik çalışmanın diğer yüzünü oluşturan yol çalışmasını yürüten altyapı devi AECOM’un danışmanı Dr. Jonathan Shipley ise, keşfin Roma yerleşimlerinin gelişimini anlamak için önemli olduğunun altını çizerken, daha fazla buluntunun ortaya çıkabileceğini söyledi.



