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İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. İngiliz medyası, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 21 yaşındaki Chloe Middleton’ın kronik hastalığı olmadığı ve sağlıklı olduğu belirtilmesine rağmen, hayatını kaybeden en genç kişi olduğunu duyurdu.

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki High Wycombe kentinde yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İngiliz medyası, Chloe’nin kronik hastalığı ya da sağlık problemi olmamasına rağmen virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğunu duyurdu. Genç kadının annesi Diane Middleton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun sadece 'bir virüs' olduğunu düşünenler tekrar düşünün. Bu virüs 21 yaşındaki kızımın canını aldı" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN GENÇLERE UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüs hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Ghebreyesus, "Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE’DE 423 ÖLÜ, 8 BİN 167 VAKA

İngiltere’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 8 bin 167 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 423’e yükseldi.

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ingiltere en genç ölüm

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