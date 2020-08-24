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İngiltere’de 4 büyük kente 'koronavirüs partisi' baskını

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de polis, Huddersfield, Birmingham, Blackburn ve Manchester kentlerinde çok sayıda yasa dışı koronavirüs (Covid-19) partisine baskın düzenledi.

İngiltere’de 4 büyük kente 'koronavirüs partisi' baskını

İngiltere'de polis, Huddersfield, Birmingham, Blackburn ve Manchester kentlerinde çok sayıda yasa dışı koronavirüs (Covid-19) partisine baskın düzenledi. Polis, baskınlara rağmen 35 farklı koronavirüs partisi planlandığını duyurdu.

İngiltere'de hareketli saatler yaşandı. İngiliz polisi, Huddersfield, Birmingham, Blackburn ve Manchester’da çok sayıda yasa dışı koronavirüs partisine hafta sonu baskın düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, baskınlara rağmen 35 farklı koronavirüs partisinin planlandığı ifade edildi. Öte yandan, Birmingham kentinde polisin 70 farklı yasa dışı toplanma ihbarı aldığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu partileri düzenleyenlere 10 bin sterline kadar (96 bin TL) para cezası verilebileceği duyuruldu.

GEÇEN HAFTA 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İngiltere’nin Gorton kentinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan koronavirüs partisi, polisin termal kamerasıyla görüntülendi. Polis yaptığı açıklamada partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.

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