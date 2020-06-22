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  4. İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölüme meydan okuyan genç kamerada

İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölüme meydan okuyan genç kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da 53 katlı bir gökdelenin çatısına çıkan İngiliz gençler, 550 metre yükseklikte akrobasi şovu gerçekleştirdi. Çatıdan düşme numarası yapan gençlerin oyunu yürekleri ağıza getirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Chanary Wharf bölgesindeki 550 metre yükseklikte olduğu belirtilen The Madison gökdeleninin çatısına çıkan Adam Lockwood (19), çatıda akrobasi numarası yaparak, tehlikeli şovunu sosyal medyadan paylaştı.

"YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ, BİRAZ CESURUM" DEDİ

Görüntülerde, Lackwood’un oturduğu korkuluktan aniden kendisini bıraktığı, hızlıca elleriyle korkuluğa tutunarak kendisini yukarıya çektiği görüldü. Bu sırada Lackwood’un, “Bugün biraz cesurum” dediği duyuldu. Görüntülerin devamında ise Lockwood’un çatıda tehlikeli şekilde yürüdüğü ve aşağıya sarktığı görüldü. İngiliz medyası, Lackwood’un bu görüntüsünü, “Profesyonel aptal” başlığı ile yayınladı. Polisin gençle ilgili soruşturma başlatılması beklendiği ifade edildi.

(DHA)

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