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İngiltere'de 66 milyon yıllık balık fosili bulundu

16.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de kişisel bir koleksiyonda, büyük beyaz köpek balığı büyüklüğünde balık fosili bulundu. Koleksiyon sahibinin fosili, büyüklüğünden dolayı ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ olduğunu düşünerek satın aldığı ortaya çıktı.

Portsmouth Üniversitesi’nde paleontolog olan David Martill’in, özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve bir ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ parçası olduğu düşünülen büyük bir kemiği tanımlaması istendi. Martill kemiğin büyük bir balığa ait olduğunu belirledi.

Martill yaptığı açıklamada, “Sadece bir hayvan böyle bir yapıya sahiptir ve bu bir Coelacanth’tır. Bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu kemik kafesinin bir parçasını bulduk” dedi.

4.88 METRE UZUNLUĞUNDA

Martill, “Bu özel balık muazzamdı. Muhtemelen şimdiye kadar keşfedilen en büyük Coelacanth” dedi. Arkeologlar, fosil kemiğinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada balık fosilinin 4.88 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

COELACANTHS NEDİR?

Coelacanths, Latimeria cinsinden derin sularda yaşayan ve iki mevcut tür içeren nadir bulunan bir balık ırkıdır. Coelacanth, ilk olarak 400 milyon yıl (ilk dinozorlardan 200 milyon yıl önce) önce ortaya çıktı. Mesozoyik çağın sonuna doğru bu cinsin yok olduğuna inanılıyordu, ancak 1938’de Güney Afrika kıyılarında yaşayan bir Coelacanth bulundu.

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