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İngiltere'de açık artırmada satıldı! Osmanlı padişahlarına ait tablolara rekor fiyat

20.01.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı padişahlarına ait tablolar İngiltere’de bir açık artırmada satıldı. Ülkenin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu. Tablolar, müzayede evindeki açık arttırmada en yüksek fiyata satılan eser oldu.

İngiltere'de açık artırmada satıldı! Osmanlı padişahlarına ait tablolara rekor fiyat

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait yağlı boya tabloları İngiltere’nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

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1 MİLYON 346 BİN STERLİN

Müzayede evinin "Kraliyet ve Soylular" koleksiyonunda yer alan, 50 bin sterlin ila 70 bin sterlin arasında paha biçilen 6 tablo, yapılan açık attırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.

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REKOR FİYAT

Tuval üzerine yağlı boya ile yapılan 6 portreden oluşan ve 17’inci yüzyıldan kalma olan tablolar, müzayede evindeki açık arttırmada en yüksek fiyata satılan eser oldu.

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Müzayede evinin esere ilişkin verdiği bilgilere göre, portrelerin, 16. yüzyılda İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio tarafından, hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetler suretinden oluşan "Giovio" serisindeki çalışmalara dayandığı belirtiliyor. (İHA)

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İngiltere
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