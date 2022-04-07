İngiltere'de akılalmaz soygun! Tarihinin en büyüklerinden biri... Donanma küplere bindi

İngiltere'nin en büyük yakıt hırsızlıklarından birinde hırsızlar Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisinden 250 bin sterlin değerinde mazot çalındı. Hırsızlar, HMS Bulwark'e güç sağlamak için tasarlanmış tankerlerle kaçtı. Pompa fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı sırada gerçekleşen soygunun haftalarca sürdüğü belirtilirken Donanma'nın hırsızlık nedeniyle öfkeli olduğu aktarıldı.

Hırsızlar, yüksek güvenlikli deniz üssünde burunlarının dibindeki devasa mazot hırsızlığını tamamlayarak savunma üstlerini utandırdı.

Donanma üstlerinin haftalarca sürmüş olmasından korktukları bu cüretkar operasyon sırasında hırsızlar 250 bin sterlinden fazla parayı yürüttüler.

Sivil muhafızlar Devon, Plymouth'ta HMNB Devonport'tan ayrılmaya çalışan bir tanker şoförünü kontrol etmeye gittiğinde ise alarm verildi.

"KASABA İÇİN ELEKTRİK ÜRETMEYE BENZİYOR"

The Sun'a konuşan bir kaynak şunları söyledi:

"Fena bir bidon kullanmış olmalılar. Alınan yakıtın, tamirden geçerken gemiye güç vermesi gerekiyordu. Bu, Bulwark'ın boyutu ve jeneratörün büyüklüğü düşünüldüğünde, küçük bir kasaba için elektrik üretmeye benziyor.

"Nöbetçilerden biri yakıt tankerinin hareketinden şüphelenince araç durduruldu.

"Hiçbir personeli dahil olmasa da Donanma bu duruma çok kızgın."

Büyük güvenlik ihlaliyle ilgili acil soruşturma başlatıldı.

Deniz uzmanları, Ukrayna'da artan uluslararası gerilimlerin ve savaşın olduğu bir zamanda, bu ifşaları Savunma Bakanlığı ve taşeronlar Babcock International için büyük bir utanç olarak nitelendirdiler.

Şaşırtıcı hırsızlık, pompa fiyatları rekor seviyelere yükselirken gerçekleşti.

"İNGİLTERE SAVUNMASININ HAYATİ PARÇASI"

Dizel araçlarda kullanılan çalıntı yakıt, 325 denizci ve 405 asker taşıyan 19 bin 560 tonluk taarruz gemisine güç sağlayan jeneratörlerin doldurulmasında kullanılıyordu.

Kaynak şöyle devam etti:

“Bulwark, amfibi bir savaş gemisidir ve İngiltere'nin savunmasının hayati bir parçasıdır.

"Bu şekilde korunmasız bırakılması tam anlamıyla rezillik ve Babcock'un yanıtlaması gereken soruları var."

Plymouth Sutton ve Devonport Milletvekili Luke Pollard ise The Sun'a şunları söyledi:

"Kraliyet Donanması savaş gemisinden yakıt hırsızlığı sadece suç değil, aynı zamanda ulusal bir kriz döneminde ordumuzdan kıt kaynakları da alıyor.

Silahlı kuvvetler giderek daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalırken, bu kadar büyük miktarda yakıtın çalınması sadece utanç verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda en güvenli deniz üslerimizden birinde güvenlik konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.”

Amfibi Görev Grubu'nun eski komutanı Tuğamiral Dr Chris Parry şunları söyledi:

“Şu anda yakıtın karaborsadan Karadeniz'e gitmesini tercih ederim. Bu inanılmaz derecede dikkatsiz. Sivil müteahhitlerimizin bize çok daha iyi bakmasını bekliyoruz."

