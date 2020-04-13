HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Virüs ona da bulaştı! Henüz 6 aylık

Virüs ona da bulaştı! Henüz 6 aylık

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salıgını genç yaşlı dinlemiyor. İngiltere’de kalp rahatsızlığı ile doğan ve oksijen makinasına bağlı yaşayan altı aylık bebeğe koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

Virüs ona da bulaştı! Henüz 6 aylık

İngiltere’nin Greater Manchester şehrine bağlı Bury kasabasında doğuştan kalp rahatsızlığı hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı gerektiren ve nefes borusu ile ilgili problemlerle mücadele eden Erin'e koronavirüs teşhisi konuldu. İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Alder Hey Çocuk Hastanesi’de tedavi altında olan altı aylık Erin’in yanında sadece bir ebeveyninin kalmasına izin veriliyor.

BABASI ERİN'E UZAKTAN REFAKAT EDİYOR

Annesi Emma Bates (29) hastanede Erin ile kalırken , babası Wayne Bates (32) görüntülü aramalar aracılığıyla kızını görebiliyor. İnsanların koronavirüsün yayılmaya devam etmesine neden olabilecek hareketler sergilediğini söyleyen Wayne Bates, “İnsanlar hala bu salgını ciddiye almıyor ve bu beni üzüyor. Ben şahsen alıyorum. Sosyal izolasyondan önce bile bir süpermarkete gittiğimizde endişeliydik çünkü kızımız virüslere karşı duyarlı. Ancak insanlar hala herhangi bir kişisel alan kavramına sahip görünmüyor. Bu eşimle bizi korkutuyor” dedi.

MİNİK ERİN YARDIM ELİ BEKLİYOR

Kızına koronavirüs teşhisi konulduktan sonra sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan Emma Bates, “Lütfen, lütfen, lütfen Erin'i dualarınızda tutun. Onu bu virüs yüzünden kaybedemeyiz. Çok fazla mücadele etti, ona ihtiyacımız var, bizi tamamlıyor” diye konuştu.

İngiltere’de altı aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Arabadan inmeden günah çıkarıyorlar!Arabadan inmeden günah çıkarıyorlar!
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
Anahtar Kelimeler:
ingiltere koronavirüs Covid-19 Teşhis

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Uranüs'ün tuhaflıklarının gizemi çözüldü: Gezegen çarpışması

Uranüs'ün tuhaflıklarının gizemi çözüldü: Gezegen çarpışması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Araştırma: Temel varsayım temelinden sarsıldı!

Araştırma: Temel varsayım temelinden sarsıldı!

Arabadan inmeden günah çıkarıyorlar!

Arabadan inmeden günah çıkarıyorlar!

Tedirgin eden korona açıklaması: Temmuz'a kadar mümkün değil

'Temmuz ayına kadar kontrol altına alınması mümkün değil'

Korkutan korona araştırması: Bir etkisi daha ortaya çıktı!

Korkutan korona araştırması: Bir etkisi daha ortaya çıktı!

Yüzleri güldüren haber: Korona ilacı bu yıl ruhsat alabilir

Korona ilacı bu yıl ruhsat alabilir

Karantina kalktı, vakalar arttı!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.