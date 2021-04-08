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İngiltere’de aşı olduktan sonra öldü!

08.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de AstraZeneca aşısı olduktan sonra beynindeki pıhtı yüzünden ölen 59 yaşındaki adamın kimliği açıklandı.

İngiltere’de aşı olduktan sonra öldü!

İngiliz basını, AstraZeneca’nın geliştirdiği ve son dönemde büyük tartışmalara sebep olduğu koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitiren 59 yaşındaki adamın kimliğini yazdı.

İngiltere’de koronavirüs aşısı olduktan kısa bir süre sonra beyninde pıhtı attığı için ölen adamın Neil Astles olduğu belirtildi. Paskalya Yortusu’nda yaşamını yitiren adamın ailesi de İngiliz Telegraph gazetesine konuştu.

10 GÜN BOYUNCA BAŞ AĞRISI OLDU

Astles’in ölmeden önceki 10 gün boyunca yoğun baş ağrısı çektiğini ve görme kaybı yaşadığını söyleyen ailesi, “Acımızı bastırdık fakat AstraZeneca’nın aşısını olmak yine de önemli ve koronavirüs aşısı yaşam kurtarıyor” açıklamasını yaptı.

İngiliz yetkililer de bu güne kadar yaklaşık 20 milyon insanın koronavirüs aşısı olduğunu açıklarken bunlardan 79’unda pıhtı tespit edildiğini ve bu kişilerden 19’unun da öldüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Aşı

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