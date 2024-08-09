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İngiltere'de aşırı sağ grupların hedefi: Müslümanlar! Utanç verici saldırı böyle kaydedildi: "Müslüman terörist!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.08.2024 11:10
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İngiltere'de bir kadının yaptığı dezenformasyona amaçlı paylaşımı, ülkedeki müslüman azınlık ve göçmenlere yönelik büyük bir nefret dalgası yarattı. Aşırı sağcı gruplar camiler, arabalar, iş yerleri ve polis arabalarını hedef alarak adeta günlerdir İngiltere'yi talan ediyor. Olayların çıkma sebebi olan o kadın ise tüm suçlamaları kabul etti. Bölgeden gelen görüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne seriyor.

İngiltere'nin Chester kentinde yaşayan kadın dün gözaltına alındı. Polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadeleri yer aldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti. Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

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PROVOKATÖR SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı.

Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.

"BU PAYLAŞIM BENİ MAHVETTİ"

Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada ise "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Spofforth, gördüğü başka bir X paylaşımdan sonra kendisinin de aynı şeyi yazdığını anlattı.

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CAMİLER, ARABALAR VE POLİS ARAÇLARI HEDEF ALINMIŞTI

Southport saldırganıyla ilgili paylaşımda Spofforth, şüphelinin adını "Ali Al-Shakati" olduğunu yazmış ve İngiltere'ye geçen yıl kaçak yollarla gelen, istihbarat servisinin izlediği bir isim olduğunu belirtmişti.

Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar camilere ve yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğramış, camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar görmüştü.

SALDIRGANIN GALLERLİ VE HRİSTİYAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıkmıştı.

MÜSLÜMAN ŞOFÖRE ÇİRKİN SALDIRI!

Londra'daki olaylarda bir şahıs Müslüman bir otobüs şoförüne İslamofobik küfürler savururken ve tükürürken kameraya yakalandı.

Müslümanlara Karşı Baskıyı Belgeleme (DOAM) grubu Perşembe günü X'te "Londra'da Müslüman bir şoföre kötü davranan ırkçı bir haydut" notuyla paylaştı.

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"MÜSLÜMAN TERÖRİST"

Videoda, adamın otobüs şoförüne küfür ederken tekrar tekrar "Müslüman terörist" diye bağırdığı görülüyor.

Ayrıca görüntülerde şahsın, şoförün otobüsten inmesi konusunda ısrar ettiği ve otobüsün camını parçaladığı görüldü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere müslüman
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