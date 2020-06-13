İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

Irkçılık karşıtların bugün düzenlemeyi planladığı gösteri ise olası bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından iptal edildi. Buna rağmen 200 kişi, aşırı sağcıların bulunduğu alana yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

GÖSTERİCİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı grupların Londra'ya geldiğine ilişkin istihbarat var. Heykelleri koruduklarını söylüyorlar, ancak bu heykellerin şiddet çıkmasında bir parlama noktası olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Aşırı sağcıların şiddet, vandalizme karışma ve ırkçılık karşıtlarıyla karşı karşıya gelme riski bulunduğu uyarısında da bulunan Han, halktan Londra'nın merkezinden uzak durmalarını istedi.