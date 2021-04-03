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İngiltere’de AstraZeneca aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti

03.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ilaç şirketi AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 7 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere’de AstraZeneca aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa ürettiği koronavirüs aşısı "kan pıhtılaşmasına" yol açtığı şüphesiyle gündemden düşmüyor. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşmasından hayatını kaybettiği bildirildi. 24 Mart’a kadar aşılanan 18 milyon kişinin 30’unda pıhtılaşma görüldüğü belirtilirken, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı. MHRA Başkanı Dr. June Raine, "Faydaları her türlü riskten ağır basmaya devam ediyor ve halk aşılarını almaya devam etmelidir" dedi.

AstraZeneca aşısı Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada gibi diğer ülkelerde yalnızca yaşlı kesimin kullanımı ile sınırlandırılmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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