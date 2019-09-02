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İngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Erken seçim kapıda

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson bakanlar kurulunu acil toplarken, ülkede erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Erken seçim kapıda

Başbakan Johnson, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da acil toplantıya çağırdığı bakanlar kuruluna başkanlık ediyor.

İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Johnson bakanlarıyla bir erken seçim senaryosunu tartışıyor.

JOHNSON, ERKEN SEÇİM KARARI ALABİLİR

Buna göre, Johnson'ın, parti içindeki muhaliflerin, muhalefet partileriyle hareket ederek, Brexit sürecini tıkaması ihtimaline karşı bakanlarıyla erken seçim kararı alabileceği belirtiliyor.

Johnson'ın, 31 Ekim'deki Brexit tarihi öncesinde erken seçime giderek, daha güçlü bir hükümetle ülkeyi AB üyeliğinden ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti, Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle parlamentoda 1 milletvekili farkla iktidarda bulunuyor.
Johnson'ın bu akşamki bakanlar kurulunun ardından erken seçim kararını açıklama ihtimali var.

'PARLAMENTOYA DARBE'

Johnson, çarşamba günü Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun 9 Eylül-14 Ekim'de tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale gelmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendirmişti.

Muhalefet partilerinin yaz tatilinin ardından yarın açılacak parlamentoda ya anlaşmasız Brexit'e karşı bir yasa çıkarmayı denemesi ya da Johnson hakkında güvensizlik oylamasına giderek hükümeti devirme girişiminde bulunması bekleniyordu.

Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini, "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Johnson'ın talebi, İngiltere ve İskoçya'da mahkemeye de taşındı. Aralarında eski başbakanlardan John Major'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin, Johnson'ın kararına karşı açtığı ortak davalardan ikisinin bu hafta içinde görülmesi bekleniyor.

BREXIT SÜRECİ

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti. 
Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Bakanlar Kurulu acil toplandı erken seçim

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