İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!

Dolandırıcıların yeni taktiği sosyal medyanın gündemi oldu… İngiltere ve ABD’de yaşanan iki farklı olay, dolandırıcıların sahte ultrason görüntülerini internet üzerinden satın alarak erkeklerden “kürtaj için para” aldığını ortaya koydu.

İngiltere’de yaşanan olayı YouTube üzerinden fenomen olan Mike Fox paylaştı. Fox, meşhur olduktan sonra eski kız arkadaşlarından birinin kendisiyle iletişime geçtiğini takipçileriyle paylaştı. Fox, “Eski bir kız arkadaşım elinde ultrason görüntüsüyle geldi. Bana regl olmadığı için doktora gittiğini ve 2 aylık hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. Fotoğrafta yüzü, elleri ve bacakları belli olan bir bebek vardı. Ne yapacağımı bilemedim ve gözyaşlarıma hakim olamadım” dedi. Fox, bu olayın ardından eski sevgilisiyle bir araya geldiklerini de dile getirdi.

KARNI ŞİŞMEYİNCE DURUMU ANLADI

Fakat aradan zaman geçtikçe genç kadının karnında herhangi bir hamilelik belirtisi olmadığını söyleyen Fox, eski sevgilisinin bir süre sonra regl olmasıyla gerçeği anladığını itiraf etti. Fox, kızı tekrar terk ettiğini söyledi.