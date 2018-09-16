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İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşanan bir olay, dolandırıcıların akılalmaz bir yöntem ile bekar erkekleri dolandırdığını ortaya çıkardı. İngiliz YouTuber Mike Fox yaptığı açıklamada, meşhur olduktan sonra eski kız arkadaşlarından birinin elinde ultrason fotoğrafıyla kapısına dayandığını belirtirken, 'İnternet üzerinden satın aldığı fotoğrafları benden para koparabilmek için paylaşmış' dedi.

İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!

Dolandırıcıların yeni taktiği sosyal medyanın gündemi oldu… İngiltere ve ABD’de yaşanan iki farklı olay, dolandırıcıların sahte ultrason görüntülerini internet üzerinden satın alarak erkeklerden “kürtaj için para” aldığını ortaya koydu.

İngiltere’de yaşanan olayı YouTube üzerinden fenomen olan Mike Fox paylaştı. Fox, meşhur olduktan sonra eski kız arkadaşlarından birinin kendisiyle iletişime geçtiğini takipçileriyle paylaştı. Fox, “Eski bir kız arkadaşım elinde ultrason görüntüsüyle geldi. Bana regl olmadığı için doktora gittiğini ve 2 aylık hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. Fotoğrafta yüzü, elleri ve bacakları belli olan bir bebek vardı. Ne yapacağımı bilemedim ve gözyaşlarıma hakim olamadım” dedi. Fox, bu olayın ardından eski sevgilisiyle bir araya geldiklerini de dile getirdi.

KARNI ŞİŞMEYİNCE DURUMU ANLADI

Fakat aradan zaman geçtikçe genç kadının karnında herhangi bir hamilelik belirtisi olmadığını söyleyen Fox, eski sevgilisinin bir süre sonra regl olmasıyla gerçeği anladığını itiraf etti. Fox, kızı tekrar terk ettiğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bu tür olayların arttığı ifade edilirken, kadınların 30 pounda (yaklaşık 210 TL) silikondan yapılma sahte karın aldıkları ve bu sayede sahte hamilelik sürecini daha gerçekçi bir şekilde yaşadıkları vurgulandı. Sahte ultrason fotoğraflarının da kişiye özel olarak tasarlandığı internet sitelerinin arttığına dikkat çekilen haberde, 50 sterline (yaklaşık 350 TL) kişiye özel ultrason görüntülerinin düzenlendiği belirtildi.

Geçen ay da ABD’nin Minnesota kentinde 18 yaşındaki kadın benzer bir girişimde bulunmuştu. Birlikte olduğu bir adama hamile olduğunu söyleyen kadın, kürtaj için 2000 dolar almış fakat polisin soruşturmasının ardından yakalanmıştı. Kadın 2000 doları iade ederken 90 gün hapis cezası almıştı.

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