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İngiltere'de benzin kaosu! Yumruklar, bıçaklar havada uçuştu

28.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı ancak ülkeden gelen görüntüler büyük bir kaosun yaşandığını gözler önüne serdi. İki adamın benzin istasyonunda kavga ettiği görülürken, bir kişinin bayıldığı öne sürüldü. Kavgaya tutuşan kişilerden birinin ''benim yerimi çaldı'' dediği duyulurken, başka bir benzin istasyonunda bıçakların çekildiği görüldü.

İngiliz hükümeti yakıt tedarik zincirinde oluşan sorunları ve yakıt talebindeki artışları hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kabine Ofisinden yapılan ortak açıklamada, İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerlerin, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği, askeri sürücülerin buna yönelik özel eğitim alacağı ve sektör ile sorunsuz şekilde çalışmalarının sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz silahlı kuvvetlerinde görevli askerlerinin tedarik sorunundaki baskıyı azaltmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, araç sahiplerinin enerji şirketlerinin bazı istasyonlarını kapatacağını açıklamasının ardından oluşan panik satın almalarının yavaşladığını, ek önlem olarak ordudan tır sürücüsü açığını kapatmaya yönelik yardım istediklerini belirtti.

YUMRUKLAR, BIÇAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tüm bu açıklamalarından sonra ise ülkedeki yakıt sorununu özetleyen görüntüler dikkat çekti. İki adam bir benzin istasyonunda yer kavgası yüzünden birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu görüntülerde ise birinin ''benim yerimi çaldı'' dediği duyuldu. Tarafların dakinleştikten sonra ise polisin yaklaşık yarım saat sonra geldiği belirtildi.

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Benzin istasyonundan yaşanan kavgadan bir gün önce de benzer görüntülerin yaşandığı, yine tartışmaların olduğu söylendi.

Diğer yandan Londra'nın güneydoğusundaki Welling'te de bir benzin istasyonunun önünde, elinde bıçak tutan bir adamın bir sürücüye bağırdığı görüntüler ortaya çıktı. Hırsızların da arabalardan benzin çaldıkları, benzin depolarını deldikleri belirtildi.

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İSTASYONLARDA YAKIT KALMADI

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.

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İngiltere
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