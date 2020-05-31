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  4. İngiltere'de binlerce kişi ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü

İngiltere'de binlerce kişi ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüğü duyuruldu.

İngiltere'de binlerce kişi ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüğü duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

DHA

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