İngiltere'de binlerce kişi ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü

ABD\u2019nin Minnesota eyaletinde polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada \u00f6ld\u00fcr\u00fclen siyahi George Floyd i\u00e7in \u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da binlerce ki\u015finin ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi\u2019ne y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc duyuruldu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREski foto\u011fraflar\u0131na yorum ya\u011fd\u0131!\u0130ki ay sonra yeni geli\u015fme!Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler