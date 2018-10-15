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İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir bebek, babası, dedesi ve teyzesi ile aynı günde dünyaya gelerek herkesin şaşkına çevirdi. Uzmanlar, böylesi bir ihtimalin ancak 48 milyonda bir olduğunu ifade ediyor.

İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu

6 Ekim Cumartesi günü dünyaya gelen bebek, 48 milyonda bir ihtimali de mümkün kıldı.

Bebeğin babası Filip Pavloski 6 Ekim 1984, dedesi Kiro 6 Ekim 1956 ve teyzesi Tania 6 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelmişti.

Ailenin son üyesinin de 6 Ekim tarihinde dünyaya gözlerini açması, aile bireyleri tarafından sevinç ve şaşkınlıkla karşılandı.

Makedon bir baba ve Bulgar bir anneden dünyaya gelen bebeğin ilginç talihi, hastane çalışanlarını da şaşırttı.

4.30 kg'lik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere bebek doğum

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