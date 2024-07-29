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  4. İngiltere'de bir şahıs önüne kim gelirse bıçakladı! Polis bölgeye gidilmemesi çağrısında bulundu

İngiltere'de bir şahıs önüne kim gelirse bıçakladı! Polis bölgeye gidilmemesi çağrısında bulundu

29.07.2024 17:30
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İngiltere'nin Southport bölgesinde eli bıçaklı bir şahıs önüne kim gelirse bıçakladı. Toplamda 8 kişinin yaralandığı olay sonrası şahıs gözaltına alınırken yaralananlar ise bölgedeki hastanelere nakledildi. Ayrıca halka saldırının gerçekleştiği caddeye gidilmemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

İngiltere'de bir şahıs önüne kim gelirse bıçakladı! Polis bölgeye gidilmemesi çağrısında bulundu

İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde en az 8 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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YARALILAR HASTANEDE

Daha sonra yapılan açıklamada da sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği belirtilerek, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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polis İngiltere bıçak
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