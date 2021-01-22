HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de bir TIR'da 39 göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davada karar verildi

İngiltere'de bir TIR'da 39 göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davada karar verildi

22.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de bir TIR'da 39 göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davada karar verildi

İngiltere'de bir TIR'ın arkasında havasız kalarak boğulan 39 Vietnamlı'nın ölümünden sorumlu olan insan kaçakçılığı çetesinin 2 elebaşı 20 ve 27 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, nakliye şirketi işletmecisi ve kaçak göçmenler için TIR'lar ile şoförleri organize eden 41 yaşındaki Ronan Hughes'e 20 yıl hapis cezası verildi.

Hughes'in göçmenlerin taşınmasını koordine eden 43 yaşındaki Romanyalı yardımcısı Gheorghe Nica ise 27 yıl hapse mahkum edildi.

Göçmenlerin ölü bulunduğu TIR'ın şoförü 26 yaşındaki Maurice Robinson da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca çetenin üyelerinden Kuzey İrlandalı şoför Christopher Kennedy 7, Romanyalı şoför Valentin Calota 4,5, kaçakçılıkta rol oynayan Alexandru Hanga ise 3 yıl hapis cezası aldı.

OLAY

İngiliz polisi, 23 Ekim 2019'da aldığı ihbar üzerine gittiği Essex kentindeki bir sanayi sitesinde, bir TIR'ın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

TIR'daki 5'i çocuk, 8'i kadın 39 göçmenin Vietnamlı olduğu ve oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü belirlenmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattıYunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

ABD Senatosu, Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi

Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay

Elly Lilly’nin antikor ilacı huzurevlerindeki vakaların yüzde 80’ini önledi

Huzurevlerinde denenen ilaç vakaların yüzde 80’ini önledi

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler

Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler

Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

İngiltere'de korona testleri pozitif çıkana 500 sterlin ödenecek!

Korona testleri pozitif çıkana 500 sterlin ödenecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.