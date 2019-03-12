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İngiltere de ‘Boeing 737 MAX 8’ uçuşlarını durdurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasından sonra ‘Boeing 737 MAX 8’ ile yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra Boeing 737 MAX 8 tipi uçak ile yapılan uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasından sonra ‘Boeing 737 MAX 8’ ile yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Etiyopya’da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra Boeing 737 MAX 8 tipi uçak ile yapılan uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya’da meydana gelen kazanın sebebine dair net bir bilginin olmamasından dolayı, tedbir amacıyla bu tip uçaklarla yapılacak tüm ticari uçuşların durdurulduğu aktarıldı.
Yapılan açıklamada konuya ilişkin küresel yasa koyucular ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı iletişim halinde olunduğu belirtildi.

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