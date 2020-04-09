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İngiltere'de Boris Johnson'dan 'acilen' koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiltere'de Boris Johnson'dan 'acilen' koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 Mart'ta Başbakan Johnson'a, ülkedeki her bir sağlık çalışanına "acilen" koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj gönderen doktorun Kovid-19 kaptığı belirlendi.

Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Chowdhury, mesajında sağlık çalışanlarının "hastalarla doğrudan temasta olduklarını" belirterek, "Diğerleri gibi bizim de bu dünyada ailemiz ve çocuklarımızla hastalıksız yaşama hakkımız var." demişti.

Londra'daki Homerton Hastanesinde çalışan doktor, Londra yakınlarındaki Romford kasabasındaki Queen's Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İNGİLTERE'DE EN AZ 15 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 7 bini geçtiği İngiltere'de, en az 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği biliniyor. (AA)

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