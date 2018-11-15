İngiltere'de 'Brexit' depremi! 2 Bakan art arda istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti. Raab'ın ardından İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifa etti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Görüşmelerde mesafe katedilmesinin ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı istifasını açıkladı. Dominic Raab, az önce yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağının ülkesine zarar vereceğini belirterek, istifa etti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brexit Bakanlığı'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem" dedi. Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, "istifa nedenlerini" Başbakan Theresa May'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.

İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor." dedi.