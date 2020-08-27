HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de büyük panik! Koronavirüs hastası uçağa bindi

İngiltere'de büyük panik! Koronavirüs hastası uçağa bindi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.

İngiltere'de büyük panik! Koronavirüs hastası uçağa bindi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Stansted Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) alarmı verildi. koronavirüs hastası bir kişi, İtalya'nın Pisa kentine gitmek için beraberindeki kişi ile Ryanair Havayolları'na ait bir uçağa bindi. Yolcunun testinin pozitif sonuç verdiğini uçağa binmeden önce mesaj yoluyla öğrendiği ve karantina kurallarını ihlal ederek uçağa bindiği belirtildi.

Havalimanındaki koruyucu kıyafetli sağlık yetkilileri ise kendilerine gelen bildirim sonrası uçuşa dakikalar kala uçağa girdi ve koronavirüs hastası yolcuyu indirerek karantina alanına götürdü. O anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"KORONAVİRÜS BULAŞMA RİSKİ ÇOK AZDI ÇÜNKÜ HEPSİ MASKE TAKIYORDU"

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, "Stansted Havaalanında her ikisi de maske takıyordu ve çok kısa bir sürede, 10 dakikadan daha az bir sürede uçakta bulundular. Diğer yolculara veya mürettebat üyelerine koronavirüs bulaşma riski çok azdı çünkü hepsi maske takıyordu" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Başkan Trump en çok o kelimeyi kullandı!Başkan Trump en çok o kelimeyi kullandı!
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!
En Çok Okunan Haberler
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı
Yunanistan 6 adet F-16 ile katıldı!
ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti
ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da 50 metrelik yat alev alev yandı
50 metrelik yat alev alev yandı
Başkan Trump ‘aldatmaca’ kelimesini 250 kez kullandı
Başkan Trump en çok o kelimeyi kullandı!
Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak
Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak
Çin’de 7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı
7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.