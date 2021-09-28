İngiltere'de büyük petrol krizi! Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, ordu devreye giriyor

İngiltere'de Brexit ile birlikte Avrupalı işçilerin ülkelerine dönmeleri ve nakliye şoförü bulunmasının zorlaşmasıyla, gündelik ihtiyaç duyulan mallara ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Bu sıkıntı son günlerde en fazla benzin istasyonları ve marketlerde hissediliyor.

BENZİN KRİZİ PATLAK VERDİ

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, ülkede benzin krizi patlak verdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Benzin istasyonlarında stoklar tükenirken, istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

"BENZİN BULAMIYORUM. DURUMU ANLATAMAM"

İngiltere'de yaşayan sanatçı Pınar Ongun'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cuma gününden beri ülkede benzin bulunamadığını belirtti. Carrdiff'den Fernham'a yolculuk yaptığını belirten Ongun, "Yol boyunca hiçbir istasyonda petrol yoktu" diye yazdı. Ongun paylaşımında "Benzin bulamıyorum. Durumu anlatamam." ifadelerini kullandı.

Ongun paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

ÇEVRE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşması ve bazı istasyonlarda benzin kalmamasından, "ihtiyacı olmadığı halde benzin alanları" sorumlu tuttu.

HALKA ÇAĞRI YAPTI

George Eustice, ülkede "yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu" söyledi, halka her zamanki miktarda benzin alma çağrısı yaptı.

ORDU DEVREYE GİRİYOR

Guardian gazetesinin haberine göre ise ordu benzin tedariki için devreye girecek ve Escalin Operasyonu adı altında bir plan uygulanacak.

İngiliz hükümeti de yakıt tedarik zincirinde oluşan sorunları ve yakıt talebindeki artışları hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kabine Ofisinden yapılan ortak açıklamada, İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerlerin, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği, askeri sürücülerin buna yönelik özel eğitim alacağı ve sektör ile sorunsuz şekilde çalışmalarının sağlanacağı bildirildi.



