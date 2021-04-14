İngiltere'de çarpıcı araştırma! Demans ve epilepsi hastalığının tedavisine katkı sağlayabilir

Medical Xpress internet sitesindeki araştırmaya göre, İngiltere'nin Reading ve Leeds üniversiteleri ile ABD'deki John Hopkins Üniversitesinde görevli bilim insanları, beyindeki H2S miktarı ile demans ve epilepsi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Fareler üzerinde yapılan bu çalışmada, H2S seviyesinin azaltılmasına yönelik tedavilerin, bu gazın beyinde yol açtığı zararı önleyebildiği sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, beynin düzgün şekilde iletişim kurmasına yardım eden hücre geçiş yollarının bloklanmasında H2S'nin de yer aldığı belirlendi.

Reading Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Mark Dallas, bu çalışmanın H2S'nin demans ve epilepsi gibi beyin rahatsızlıklarındaki rolü hakkında önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Dallas, H2S'nin beyindeki potasyum kanallarının normal çalışmasını aksattığını ifade etti.

Bu kanalların, beyin hücreleri arasındaki bağlantılarda elektriksel faaliyeti düzenlediğini aktaran Dallas, kanalların düzgün bir şekilde çalışması engellendiğinde ise beyin hücrelerinin aşırı uyarıldığını kaydetti.