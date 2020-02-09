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İngiltere'de Ciara fırtınası, Avrupa'da Sabine Kasırgası! Hayat durdu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi. Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olmaya başlayan Sabine Kasırgası da hava yolu ulaşımında aksaklıklara yol açtı. Almanya'da fırtına nedeniyle uzun mesafeli tüm tren seferleri iptal edildi.

İngiltere'de Ciara fırtınası, Avrupa'da Sabine Kasırgası! Hayat durdu

Hızı saatte 93 mili bulan Ciara fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi. Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı.

SEL VURDU

Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

Fırtınanın etkisinin yarın da devam etmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA SABİNE'YE TESLİM

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olmaya başlayan Sabine Kasırgası hava ve demir yolu ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Alman Meteoroloji Dairesi, yarın daha fazla etkisinin artması beklenen kasırgaya karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.

Hızı saatte 110 kilometreye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar yarın tatil edildi.

Kasırga'nın pazartesi gece saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ciara fırtınası Sabine Kasırgası ingiltere

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