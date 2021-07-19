İngiltere’de "ciddi sağlık sorunu olan" 12-15 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı yapılacak

İngiltere hükümeti, Covid-19 aşısının klinik olarak savunmasız olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağını duyurdu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI OLAN ÇOCUKLARA AŞI UYGULANACAK

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nin (JVCI) "yüksek risk altında olan" çocuklara korona virüs aşısı verilmesini tavsiye ettiğini ve hükümetin bu tavsiyeyi dikkate alacağını söyledi. Zahawi, ciddi sinir bozuklukları, down sendromu, öğrenme güçlüğü ve zayıf bağışıklık sistemi olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların Covid-19 aşısı olabileceğini belirtti.

SAĞLIK EKİPLERİ TEMASA GEÇECEK

Zahawi, çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının verileceğini belirtirken, ayrıca savunmasız gruptaki insanlarla yaşayan 12 yaşın üzerindeki bazı sağlıklı çocukların da aşı olabileceğini dile getirdi. Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) aşıyı mümkün olan en kısa sürede sunmasını istediğini ve aşılamaya uygun çocuklarla sağlık ekiplerinin temasa geçeceğini söyleyen Bakan Zahawi, sağlık sorunu olmayan düşük riskli gençlere aşı uygulanmayacağını sözlerine ekledi.

370 BİN ÇOCUK AŞILAMAYA UYGUN

Daha önce Sağlık Bakanı Sajid Javid, JVCI’nin gelecek bir tarihte altta yatan sağlık koşulları olmaksızın 18 yaş altındaki çocukların aşılanmasını tavsiye edip etmemeyi değerlendireceğini söylemişti. İngiltere’de 12 ila 15 yaşlarındaki yaklaşık 370 bin çocuğun yüksek risk grubunda yer aldığı için aşılamaya uygun olduğu tahmin ediliyor. İngiltere’de şu anda 16 ila 17 yaşındaki risk grubundaki çocuklara aşı uygulanıyor.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 39 BİN 950 VAKA

İngiltere’de koronavirüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 950 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 473 bin 477’ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 128 bin 727’ye yükseldi. İngiltere'de son günlerde günlük vaka sayısı 50 bin seviyelerinde seyrediyordu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 186 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 314 bin 39 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 128 bin 878 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 36 milyon 99 bin 727 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

KISITLAMALAR SONA ERDİ, NORMALLEŞME BAŞLADI

İngiltere’de artan koronavirüs vakalarına rağmen bugün itibarıyla kısıtlamalar sona erdi. Hükümetin "özgürlük günü" olarak adlandırdığı 19 Temmuz’dan itibaren birçok kısıtlama kaldırılırken, normalleşme sürecindeki dördüncü ve son aşama gerçekleşti. Ülkedeki gece kulüpleri yeniden açıldı, eğlence merkezlerinin ve festivallerin önündeki kısıtlamalar kalktı. Normalleşme sürecindeki son aşamaya geçilmesi ile 19 Temmuz’dan önce 30 kişi ile sınırlandırılan dış mekanlardaki buluşmalarda insanlar artık bir sayı sınırlaması olmadan yeniden bir araya gelebilecek. Kısıtlamaların sona ermesiyle beraber 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ve yüz maskesi zorunluluğu olmayacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANTİNA UYGULANMAYACAK

İngiltere’de hükümet iki doz Covid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarına koronavirüslü bir kişiyle etkileşimde olması halinde karantina uygulamak zorunda olunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, "Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) üzerindeki iş yükünü hafifletmek için" iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının negatif bir Covid-19 test sonucu ile çalışmaya devam edebileceğini belirtti. (İHA)



