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İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü

19.04.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyona uğramış (çift mutant) varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.

İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ülkedeki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AŞILAMANIN FAYDASI

Hancock, ülkede "adım adım" normal hayata dönüşün başladığını ve aşılama programıyla 10 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiğini kaydetti.

Salgının yayılmasını önlemek için "yaygın test kampanyası" başlattıklarını hatırlatan Hancock, ülkedeki her 10 eczaneden 9’unda ücretsiz Kovid-19 testinin dağıtıldığını aktardı.

Hancock, İngiltere’de en yüksek rakamların görüldüğü ocak ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 98, vaka sayılarında da yüzde 96 düşüş yaşandığını bildirdi.

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19’un "çift mutant" varyantının ülkede 104 kişide görüldüğünü ifade eden Hancock, bunların çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ülkedeki bilim insanlarının "çift mutant"ın uygulanan aşılara karşı direnç geliştirip geliştirmediği üzerinde çalıştığını aktaran Hancock, Kovid-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırılmasının planlandığı 21 Haziran’dan sonra da ülkede maske takma zorunluluğunun devam edebileceğini sözlerine ekledi. (AA)

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