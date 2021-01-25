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İngiltere'de çocuk tacizi suçlularına 1 yılda 320 tutuklama

25.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de çocuk tacizi suçlularına 1 yılda 320 tutuklama

İngiltere'de "en tehlikeli çocuk tacizi" suçlularına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yıl nisan ayından bu yana 320 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal Suç Ajansı (NCA), çocuklara yönelik cinsel taciz suçlarına ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayınladı.

Raporda, İngiltere İçişleri Bakanlığının açıkladığı "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Stratejisi" kapsamında NCA ve polis güçlerinin, geçen yılın nisan ayından bu yana ülkedeki en tehlikeli çocuk tacizi suçlularına yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

300 BİN KİŞİ POTANSİYEL TACİZCİ

Bu kapsamda, 320 kişinin tutuklandığı ve 400'den fazla çocuğun korumaya alındığı kaydedilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında "çevrim içi çocuk tacizi" suçlarında ciddi yükseliş görüldüğü; çocuklara yönelik cinsel tehdit potansiyeli bulunan en az 300 bin kişinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NCA Tehdit Liderliği Direktörü Rob Jones, "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Stratejisi'ni, tehdidin hiç olmadığı kadar şiddetli olduğu bir zamanda memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu ve özel sektörün her paydaşının, bu sorunla mücadelede oynayacak bir rolünün olduğunu kabul etmesi hayati önem taşımaktadır. Çocuk tacizcilerinin çoğu, anonimleştirme teknikleri, güvenli hesaplar ve 'karanlık web' kullanarak çevrim içi faaliyetlerde yaptırımla karşılaşmadan hareket edebileceği düşüncesinde" ifadelerini kullandı.

Jones, 320 kişiden 122'sinin NCA tarafından yakalandığını ve aralarında kilise gençlik grubu liderleri, sosyal hizmet uzmanı, ilkokul ve lise öğretmenleri, hastane bakım asistanı ve polis memurunun bulunduğu bilgisini paylaştı.

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