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İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

04.04.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulamasının 15 Nisan’da pilot uygulama olarak başlatılması planlanıyor.

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu pilot uygulamasının bu ay başlatılacağı belirtildi. 15 Nisan’da FA Kupası Finali ile Wembley Stadyumunda başlayacak olan pilot uygulama ile beraber Liverpool'daki 4 eğlence merkezinin de uygulamaya dahil olacağı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aşı pasaportu pilot uygulamasıyla ilgili yarın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğlence sektörünün geçen yıldan itibaren uğradığı darbe göz önüne alındığında, işletmelerin daha erken açılmasına yardımcı olabilecek her şey dikkate değer olmalıdır" dedi.

SON 24 SAATTE 10 CAN KAYBI

İngiltere’de son 2 gündür Covid-19’dan 10 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 836’ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 297 vaka kaydedildiği ve toplam vaka sayısının 4 milyon 359 bin 388’e ulaştığı ifade edildi.

GALLER VE KUZEY İRLANDA VERİLERİ DAHİL EDİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı, açıklanan günlük Covid-19 verilerine Paskalya tatili nedeniyle Galler ve Kuzey İrlanda’nın verilerinin dahil edilmediğini açıkladı.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İKİ DOZ AŞI OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplam 31 milyon 523 bin 10 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 5 milyon 381 bin 745 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. (İHA)

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